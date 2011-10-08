В США прошли похороны Стива Джобса

В пятницу в США прошли похороны бывшего главы корпорации Apple Стива Джобса. Точное место церемонии и время ее проведения не разглашается, пишет Wall Street Journal.



Сама корпорация Apple заявила, что общественных мероприятий, приуроченных к похоронам Джобса, не запланировано. Ранее СМИ сообщали о том, что Джобс будет похоронен в соответствии с буддистскими традициями.



Стив Джобс скончался в среду вечером после продолжительной болезни в возрасте 56 лет. Впервые о серьезной болезни Джобса стало известно в 2003 году.