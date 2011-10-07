Россия для Грузии должна быть партнером и другом - Саркози

Президент Франции Николя Саркози выступил в пятницу на площади Свободы в центре Тбилиси, он заявил, что Россия для Грузии должна быть партнером и другом.



В своей речи Николя Саркози сказал: "Партнер и друг — вот чем должна быть Россия для Грузии. Грузинский и российский народы перенесли травму 70-летнего советского правления. Они боролись за то, чтобы стать хозяевами своей судьбы". Французский президент отметил, что "Франция считает Россию своим другом и рассматривает ее как своего стратегического партнера".



Далее он подчеркнул: все должны понимать - Советский Союз канул в прошлое и его не заменит политика сфер влияния, а "для восстановления доверия должна быть прекращена риторика противостояния, и предпочтение должно быть отдано диалогу", - цитирует Саркози РИА Новости.



Президент Франции также заявил, что поддерживает территориальную целостность Грузии, кроме того, он еще раз подтвердил свое обязательство следить за выполнением соглашения от 12 августа 2008 года о прекращении огня, так как оно возлагает ответственность на обе стороны.



В своем заключительном слове Николя Саркози сказал: "Здесь, на этой площади, стоя перед вами, я подтверждаю, что у грузинского народа есть право определить свой путь, самому выбирать союзников и свободно строить свое будущее". "Грузия должна свободно выражать свою волю — вступление в НАТО, если народ хочет этого", - отметил глава французского государства.







