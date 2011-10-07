На аукционе Sotheby's в Гонконге продан голубой брильянт в 6 карат

На аукционе Sotheby's в Гонконге был продан голубой брильянт весом в 6,01 карат, его цена составила 79,1 млн гонконгских долларов или $10 млн американских долларов.



Также, на аукционе в Гонконге основным лотом стало кольцо с розовым бриллиантом в 9,27 карата, с торгов оно ушло за 150 млн гонконгских долларов.



Кроме того, на гонконгском аукционе Sotheby's были выставлены часы и ювелирные украшения актрисы Аниты Муи, которые были проданы за $6,8 млн гонконгских долларов, пишет Antwerp Facets.