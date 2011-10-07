Майкл Джексон погиб из-за халатности врача

Личного врача поп-певца Майкла Джексона Конрада Мюррея обвиняют в халатности. По данным Прокуратуры США, Мюррей дал музыканту чрезмерную дозу снотворного пропофол. Пропофол стал причиной гибели Джексона.



Аптекарь из Лас-Вегаса заявил, что отправил на имя Мюррея 225 ампул, не подозревая, для кого заказываются такие большие партии лекарства. Об этом сообщает РИА Новости. Между тем, адвокаты врача утверждают, что Джексон сам ввел себе препарат. Легендарный певец Майкл Джексон скончался в своем доме в Лос-Анджелесе 25 июня 2009 года на 51-м году.