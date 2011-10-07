США опасаются угроз со стороны террористической группировки "Аль-Кайеда на Аравийском полуострове". Об этом заявил директор ФБР Роберт Мюллер. Террористы опасны, несмотря на уничтожение Анвара аль-Авлаки.



Как сообщил Мюллер, Анвар аль-Авлаки контролировал вербовку боевиков, которых планировалось использовать для совершения терактов в Соединенных Штатах. При этом директор ФБР отметил, что йеменское крыло "Аль-Кайеды" по-прежнему способно изготавливать взрывные устройства, сообщает CNN.