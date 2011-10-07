Нобелевскую премию мира могут вручить президенту Либерии

Вероятнее всего, Нобелевскую премию мира 2011 года получит президент Либерии Эллен Джонсон Сирлиф. Джонсон Сирлиф - первая женщина в истории, ставшая президентом в африканской стране.



Как сообщает норвежский телеканал TV-2, такое решение Нобелевский комитет может принять в пятницу. 72-летняя Сирлиф - "символ новой Африки". Через несколько дней она попытается добиться переизбрания на новых президентских выборах. Ранее многие эксперты высказывали мнение о том, что в этом году Нобелевский комитет, вероятнее всего, наградит одного из организаторов так называемой "Арабской весны".