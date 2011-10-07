Каддафи призвал народ Ливии восстать против Переходного национального совета

Муаммар Каддафи выступил с обращением к гражданам Ливии. Полковник призвал население выйти на улицы и протестовать против условий жизни, ставших «невыносимыми». Сообщение передал в эфире сирийский телеканал Al-Rai TV.



По словам Каддафи, Переходный национальный совет (ПНС) не является законной властью. «Как они получили легитимность? Разве ливийский народ избирал их? Разве ливийский народ назначал их?», — заявил Каддафи. Ливия далеко не последняя страна, в которой при поддержке НАТО будет установлено новое правительство, считает полковник. «Эти советы создадут, чтоб лишить вас власти, они станут появляться начиная с сегодняшнего дня, один за другим», - цитирует Каддафи Утро.ру.



«Я призываю ливийский народ, мужчин и женщин, миллионами выходить на улицы и площади во всех городах страны для выражения протеста. Пусть ваши шествия будут мирными. Проявите мужество, восстаньте, идите на улицы, поднимите к небу наши зеленые флаги», — заявил Каддафи в эфире Al-Rai TV.