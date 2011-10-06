Во Франции контролеры устроили акцию протеста

Во французских регионах Эльзас и Лотарингия в четверг отменена большая часть поездов. Сильно затруднено движение на юге и западе страны. Причина - акции протеста железнодорожников после нападения на контролера в одном из поездов.



Утром в четверг 54-летний контролер проверял билеты в поезде Corail, следовавшем из Лиона в Страсбург. Мужчина получил восемь ударов ножом от безбилетного пассажира, передает РИА Новости. Пострадавший был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.Контролеры решили не выходить на работу в знак протеста.