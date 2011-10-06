Сын Муаммара Каддафи Мутассим покинул осажденный Сирт
6 октября 2011, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
Один из сыновей свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи Мутассим покинул город Сирт. Последняя информация о Мутассиме Каддафи - он продвигался в южном направлении. Напомним, за Сирт сейчас идут бои.
Представитель военного командования повстанцев уточнил, что Мутассим покинул Сирт в минувшее воскресенье, передает MIGnews.com.
Ахмед Бани пан-арабскому рассказал спутниковому телеканалу новостей, что арестовали одного из наемников Каддафи, и он подтвердил это. Силы нового ливийского правительства уже несколько недель пытаются взять город Сирт, но безрезультатно. Их сдерживает огонь снайперов.