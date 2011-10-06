Адвокат Тимошенко будет обжаловать любой обвинительный приговор

Адвокат бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко намерен обжаловать обвинительный приговор своей подзащитной. Защита будет обжаловать приговор даже в том случае, если Тимошенко не получит реальный тюремный срок.



Об этом заявил адвокат экс-премьера Юрий Сухов. 11 октября Печерский районный суд Киева намерен начать объявление приговора Тимошенко. "Решение обвинительного характера - оно будет обжаловано при любых условиях, даже в том случае, если статья будет декриминализирована", - цитирует Сухова РИА Новости. Генпрокуратура обвиняет бывшего премьера в превышении полномочий при подписании соглашения о газовых поставках между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году. Обвинение просит суд приговорить Тимошенко к семи годам лишения свободы.