Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал шведский поэт Транстремер

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал крупнейший шведский поэт XX века Томас Транстремер. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Нобелевского комитета.



Транстрёмер рассматривается, наравне с Эмануэлем Сведенборгом, Августом Стриндбергом и Ингмаром Бергманом, не только шведами, но и всей современной мировой культурой как один из тех, кто составляет так называемое лицо национального шведского мировосприятия во всеобщем мировом и интернациональном целом, то есть — выходящем за рамки узко-национального.