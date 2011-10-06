Израиль готов передать Палестине ряд районов на Западном берегу реки Иордан

В целях ускорения мирного процесса и урегулирования давнего конфликта Израиль готов передать Палестине под контроль их сил безопасности ряд районов на Западном берегу реки Иордан.



Об этом в четверг сообщила газета "Джерузалем пост", ссылаясь на источники в израильском правительстве. Издание пишет, что власти Израиля намерены пойти на "шаг доброй воли", чтобы глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас согласился на возобновление прямых переговоров с израильтянами об окончательном урегулировании многолетнего конфликта.



По данным газеты, Израиль готов отдать под полный палестинский контроль часть территорий Западного берега Иордана, которые, по соглашениям в Осло от 1993 года, находятся пока в частичном владении Израиля. Этот вопрос, ранее поднятый палестинской стороной, обсуждался на встрече глав министерств обороны Израиля и США Эхуда Барака и Леона Панетты на этой неделе в Тель-Авиве.



