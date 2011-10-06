США разместят в Испании корабли с системой ПРО

США размещают на испанской военно-морской базе несколько кораблей, оборудованных системой ПРО. Таким образом, Испания присоединилась к противоракетной системе НАТО в Европе.



Об этом на совместной конференции объявили премьер-министр Испании, генеральный секретарь НАТО и министр обороны США.



Согласно плану, после появления кораблей с системами ПРО в Испании, европейский щит расширится и дальше - наземные системы ПРО установят в Румынии, Польше и Чехии, пишет газета The Washington Post.



В США заявляют, что основная цель ПРО в Европе - защита от возможных ракетных атак из Северной Кореи и Ирана. Однако в Москве считают, что размещение систем ПРО в Европе - угроза национальной безопасности страны, так как НАТО не дает никаких гарантий ненаправленности ракет против России.