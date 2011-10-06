В Германии более 54% граждан выступили против евро

Независимое агентство Forsa провело социологическое исследование, которое показало - в Германии более 54% граждан выступают против евро, они высказываются за возврат к дойчмарке.



Согласно опросу, по сравнению с 2010 годом, сторонников возвращения к немецкой марке стало на 3% больше. Более того, 43% опрошенных уверены, что отказ от евро и переход снова к дойчмарке поможет немецкой экономике вновь стать процветающей. Однако 51% граждан Германии считают, что евро - это ключ к экономическому росту.



Агентство Forsa провело опрос более 1 тысячи жителей Германии, из которой две трети участников опроса составили жители восточной части страны, то есть, из бывшей ГДР, сообщает РБК.ру.