Шакира стала советником Обамы

Колумбийская певица Шакира включена решением президента США Барака Обамы в состав группы советников по вопросам повышения образования испаноязычного населения Соединенных Штатов.



"Шакира Исабель Мебарак Риполл назначена на пост члена президентской комиссии по повышению уровня образования испаноговорящего населения...", - говорится в сообщении Белого дома. Певица Шакира известна не только своими музыкальными успехами, но и благотворительной деятельностью. В 1997 году испольнительница основала благотворительную организацию Fundacion Pies Descalzos.