Индийский Тадж-Махал может рухнуть

Индийский мавзолей-мечеть Тадж-Махал, который был построен еще в 1653 году, может рухнуть в ближайшие два года из-за разрушения фундамента, об этом предупреждают индийские ученые.



По словам ученых, река Джамна, на которой расположен Тадж-Махал, в последние несколько лет серьезно страдает от загрязнения и обмеления, и "если проблему не решить, Тадж-Махал рухнет в ближайшие два-пять лет", – заявил один из депутатов города Агры Рамшагкар Катериа, пишет The Economic Times.



"Это чудо света гниет из-за отсутствия воды. При этом, последние 30 лет никого не подпускают к фундаменту. Но почему, если нечего скрывать? – недоумевает историк Рам Нат, - река – это важная часть архитектурного дизайна, но если она умрет, то не станет и Тадж-Махала. Строители не учитывали это, когда возводили мечеть".



Напомним, Тадж-Махал был построен по приказу императора Великих Моголов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал, которая умерла при родах. Каждый год в Индию приезжают почти 4 млн туристов, чтобы посмотреть на это чудо света.