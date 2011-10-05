Страны Евросоюза превращаются в пустыню

Территории 12 стран Евросоюза превращаются в пустыню, к этому приводит изменение климата, резкое ухудшение почв и их нерациональное использование.



Комиссар ЕС по развитию Андрис Пиебалгс сообщил, что на данный момент опустынивание затронуло только 12 европейских стран, но "существует опасность, что в ближайшие 10 лет это явление станет более распространенным", передает итальянское агентство ANSA. Сегодня это Болгария, Венгрия, Греция, Италия, Испания, Кипр, Латвия, Мальта, Португалия, Румыния, Словакия и Словения. Причины возникновения этого явления на территории европейских стран – в резком ухудшении почв, их нерациональном использовании и изменении климата.



Недавние исследования ООН показали, что из-за климатических изменений в Европе осадки стали выпадать реже, чем обычно, это привело к буквальному высушиванию земель. В Евросоюзе решили бороться с наступающей пустыней с помощью Economics of land degradation (Eld) - оценки состояния земель. Комплексная оценка включает предварительный подсчет расходов на предотвращение дальнейшего ухудшения земель и экономической выгоды от разумной эксплуатации почв. Эти исследования должны помочь выработать соответствующие программы по поддержке хорошего состояния почв в этих странах, а частному сектору исследования должны дать ориентир для инвестиций в рациональное использование земель.



Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Янез Поточник утверждает, что если не заботиться о почвах, они могут истощиться, необходимо перестать воспринимать землю как нечто само собой разумеющееся.