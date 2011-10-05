В США в воду в Нью-Йорке упал вертолет с пассажирами на борту

В США в судоходный пролив Ист-Ривер, отделяющий Нью-Йоркские районы Манхэттен и Бронкс от Бруклина и Куинса накануне упал вертолет. В полицейском управления города, сообщили, что вертолет рухнул в воду через несколько минут после взлета с вертолетной площадки в южной части Манхэттена.

В момент авиакатастрофы на борту вертолета, принадлежащего частной компании, находились пять человек. Трое пассажиров и пилот были спасены из воды. В районе проходит масштабная операция по поиску четвертого пассажира. В поисках задействованы несколько катеров спасательных служб, а также аквалангисты: рухнувший вертолет уже погрузился глубоко под воду. Судоходство в районе инцидента временно приостановлено.



Информации о состоянии спасенных пассажиров нет.