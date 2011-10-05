Ахмадинежад критикует Турцию за размещение на своей территории радара НАТО
5 октября 2011, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад раскритиковал руководство Турции за то, что оно дало согласие на размещение на своей территории системы раннего радиолокационного оповещения НАТО.
В своем интервью, которое Ахмадинежад дал в эфире иранского телевидения, он предположил, что этот радар предназначен для защиты Израиля в случае возникновения вооруженного конфликта с Ираном.
Радиолокатор будет построен в провинции Малатья, в 700 км от границы с Ираном, передает Би-Би-Си.
Власти Турции дали согласие на этот проект в сентябре 2011г., при этом было заявлено, что радар не направлен против какой-либо определенной страны.