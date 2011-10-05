Ахмадинежад критикует Турцию за размещение на своей территории радара НАТО

Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад раскритиковал руководство Турции за то, что оно дало согласие на размещение на своей территории системы раннего радиолокационного оповещения НАТО.



В своем интервью, которое Ахмадинежад дал в эфире иранского телевидения, он предположил, что этот радар предназначен для защиты Израиля в случае возникновения вооруженного конфликта с Ираном.



Радиолокатор будет построен в провинции Малатья, в 700 км от границы с Ираном, передает Би-Би-Си.



Власти Турции дали согласие на этот проект в сентябре 2011г., при этом было заявлено, что радар не направлен против какой-либо определенной страны.