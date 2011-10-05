В Китае выпустили несуществующий пока iPhone 5

Китай поторопился и выпустил несуществующий пока iPhone 5, которого нет еще даже в штаб-квартире Apple в Купертино, но новинка уже доступна на одном из пекинских рынков.



Продавец с местного китайского рынка рассказал, откуда удалось узнать, как выглядит устройство, по его мнению, "какой-то хакер украл изображение телефона у Apple, а затем разместил его в Сети". Он заявил, что по функциям его новый товар "точь-в-точь iPhone 5". Другие же торговцы этого рынка признались, что их "Айфоны" пятой модели могут чуть-чуть отличатся от тех, которые собирает Apple, пишет РБК.ру.



Китайская новинка продается, как всегда, без сертификатов и гарантии, а стоит всего 105 долларов.



Однако эксперты предполагают, что скоро компания Apple-Made in China заметит подвох и перепрофилирует производство iPhone 5 на 4S.