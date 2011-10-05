Польша угрожает России судом, требуя снизить цену на газ. Варшава пытается договориться с Москвой о привязке формулы цены на голубое топливо к спотовым ценам.



Польская нефтегазовая госкомпания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) снова ведет переговоры с Газпромом. Переговоры идут с польской компанией не об одноразовой скидке на газ, поляки требуют существенно изменить формулу расчета цены на поставки, чтобы цена на газ не зависела от колебания цен на нефть, сообщает РБК daily. То есть, теперь компания PGNiG намерена настаивать на возвращении основной формулы, действовавшей до ноября 2006 года, которая была изменена в связи с тем, что Польша стала нуждаться в дополнительных поставках газа. После этого цена на российский газ была изменена в сторону повышения на 11 %. По заявлению польской стороны, при условии возвращения к старой формуле и к старым закупкам, польская газовая компания сможет сэкономит около 300 млн долларов.



Если переговоры по оплате за газ ни к чему не приведут, то Польша будет подавать на Газпром в международный арбитражный суд.

Напомним, ранее с требованием снизить цену на газ обратились к России Италия, Германия, Литва и Турция.



Официальных комментариев в связи с заявлением Польши из Газпрома пока не последовало.