Профсоюзы в Греции призвали к всеобщей забастовке, авиасообщения не будет сутки

В Греции сегодня пройдет всеобщая забастовка, к которой призвали профсоюзы, недовольные жесткими антикризисными мерами правительства. В стране не будут работать предприятия госсектора и транспорт.

Авиасообщение в Греции будет полностью прервано на сутки, на 24 часа будут отменены все прибывающие и отправляющиеся авиарейсы - и внутренние, и международные, передает ВВС.В стране в среду остановятся железные дороги и паромные линии. В государственных больницах останется только дежурный персонал, не выйдут на работу преподаватели и адвокаты. Госучреждения, страховые фонды, налоговая служба, администрация местного самоуправления также не будут работать.

Профсоюзы возмущены планами правительства временно отстранить от работы 30 000 сотрудников госпредприятий, выплачивая им сильно сокращенное жалованье, а также урезать оклады остальным.

Накануне ряд западных СМИ сообщили, что премьер-министр Греции Георгиос Папандреу рассматривает вариант своей отставки. По данным немецкой газеты, премьер дважды на протяжении последних недель говорил своим ближайшим советникам, что собирается в отставку. Но офис Папандреу в резкой форме отреагировал на публикацию Financial Times Deutschland и заявил: "Информация, которую вам сообщили, — это мусор", передает РИА Новости.

Папандреу пришёл к власти в 2009 году на обещаниях повышения зарплат и пенсий и стимуляции экономики крупными тратами. Но вскоре правительство Греции пересмотрело бюджетный дефицит, что привело к кризису доверия и, лишив страну возможности занимать деньги на рынках, поставило Афины на грань дефолта.