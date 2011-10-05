На резолюцию СБ ООН по Сирии Китай и Россия наложили вето

В Совете Безопасности ООН на внесенный западными странами проект резолюции, угрожающей Сирии санкциями, Россия и Китай наложили вето, воспользовавшись своим правом.



В Сирии уже полгода продолжаются подавления выступлений оппозиции. По этому поводу уже три месяца длятся дискуссии, которые не привели к компромиссу о едином подходе СБ ООН к ситуации в этой стране. Проект резолюции был подготовлен Францией, Германией, Португалией и Великобританией.



За резолюцию проголосовали 9 стран, против - 2, воздержались - 4.



Резолюция считается принятой, если за нее проголосуют девять из пятнадцати стран-членов СБ ООН при условии, что не воспользуется вето ни один из постоянных членов Совета Безопасности. Однако в этот раз сразу два постоянных члена СБ ООН воспользовались правом вето - Пекин и Москва, и поэтому, согласно регламенту СБ ООН, резолюция считается не принятой.



Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что "проект был построен на совершенно иной философии. Философии конфронтации. Не можем согласиться с его односторонним обвинительным уклоном в адрес Дамаска. ...На фоне заявлений некоторых западных политиков об утрате президентом Асадом легитимности такой подход может спровоцировать в Сирии полномасштабный конфликт и, как следствие, дестабилизацию региона в целом".