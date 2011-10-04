В Южном Китае на остров Хайнань обрушился тропический шторм "Налгаэ", эвакуированы более 113 тысяч местных жителей, прервано воздушное и морское сообщение с островом.



Из-за непогоды в портах и аэропортах скопились тысячи пассажиров, передает агентство Синьхуа. Синоптики сообщили, что скорость ветра на острове во время шторма достигает 90 км в час. Предполагается, что в ближайшее время шторм "Налгаэ" направится в сторону материкового Китая, с собой он принесет штормовой ветер, ливневые дожди и волны высотой до пяти метров.



На острове Хайнань в понедельник было объявлено штормовое предупреждение, которое сопровождалось распоряжением властей о возвращении в порты и защищенные бухты 27 тысяч рыболовецких судов.