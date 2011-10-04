Названы лауреаты Нобелевской премии по физике за 2011 год

В Нобелевском комитете в Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по физике за 2011 год, ими стали американцы Адам Рисс и Сол Перлматтер, а также австралиец Брайан Шмидт.



В коммюнике Нобелевского комитета сообщается, что комитет решил наградить этих ученых за "выявление во время изучения далеких сверхновых звезд ускоряющегося расширения Вселенной".



Кроме того, в документе говорится, что лауреаты премии "изучили несколько десятков взрывающихся звезд, которых называют сверхновыми. В итоге исследователи определили, что скорость расширения Вселенной постоянно растет".