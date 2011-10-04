Берлускони решил уйти - итальянские СМИ

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони решил уйти со своего поста и передать контроль над своей партией "Народа свободы" преемнику Анджелино Альфано.



Об этом сообщает во вторник газета Corriere della Sera, издание пишет: "Его имя уже стало проблемой. Раньше оно был символом успеха...сегодня–скорее наоборот".



Сильвио Берлускони уже решил, что покинет пост премьера сразу после парламентских выборов, которые запланированы в стране на 2013 год. Он объявит об этом в эфире итальянских телеканалов, а сейчас он сообщил о своем решении своим политическим соратникам на заседании в понедельник, он сказал: "Я жду более подходящего момента", - цитирует его Corriere della Sera.



Как пишет издание, популярность Сильвио Берлускони как политика стремительно падает в Италии. Итальянцы не раз выражали свое недоверие его правоцентристскому правительству, а его партия неоднократно терпела поражение на местных выборах.