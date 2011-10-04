В Японии экстренно остановлен один из реакторов АЭС "Гэнкай", расположенный на южном острове Кюсю, из-за неполадок в системах обеспечения, об этом сообщили в администрации АЭС.



В сообщении администрации станции говорится, что на АЭС сработала автоматическая система безопасности, утечки радиации не зафиксировано, пострадавших нет. АЭС "Гэнкай" находится в одноименном городе в японской префектуре Сага, на станции в настоящее время из четырех реакторов работают только два. После аварии на АЭС "Фукусима-1" в июле прошел плановый техосмотр станции и ее планировалось запустить на полную мощность. Но затем было решено два неработающих реактора подвергнуть дополнительным проверкам.



После самого мощного в истории Японии землетрясения 11 марта и последовавших за ним разрушительных цунами из 54 имеющихся в стране ядерных энергетических установок сейчас действуют только 11. Часть из них были закрыты из соображений безопасности, некоторые АЭС оказались на техосмотре, а на возобновление работы других не дают разрешения местные власти.