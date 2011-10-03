Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине

Иммунологи Брюс Бетлер, Ральф М.Штайнман (США) и Джулс Хоффман (Франция) стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2011 год.



Об этом сообщается в официальном заявлении Нобелевского комитета. Штайнману премия присуждена за открытие дендритов (древовидных клеток, которые выполняют важные иммунорегуляторные функции). Бетлер и Хоффман получили награды за исследования в области врожденного иммунитета.