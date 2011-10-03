На сессии ПАСЕ обсудят вопросы о правах человека на Украине и в Белоруссии

Сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, на которой одними из главных тем будут вопросы о правах человека в Белоруссии и на Украине.



Также на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) обсудят и такую важную тему, как обострение обстановки на Ближнем Востоке. На заседании с этим вопросом выступит глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас. А депутаты ПАСЕ на этой неделе рассмотрят возможное предоставление Палестине статуса партнера по укреплению демократии, который позволит ее представителям принимать участие в заседаниях организации в Страсбурге без права решающего голоса.



Кроме того, в формате срочных дебатов на сессии будет обсуждаться обстановка в "постреволюционных" государствах Северной Африки - Египте, Тунисе и Ливии, а также проблема наплыва беженцев из этих стран в Европу. Также в этом же формате возможно обсуждение вопроса о продолжающемся уголовном преследовании Юлии Тимошенко на Украине и обсуждение ситуации с соблюдением прав человека и свободой СМИ в Белоруссии, сообщают Вести.ру.