В Великобритании обссуждается вопрос проведения референдума о выходе из зоны ЕС, однако премьер-министр Дэвид Кэмерон уже заявил, что не поддержит призывы о референдуме и о выходе из Евросоюза.



Во время конференции Консервативной партии в Манчестере Дэвид Кэмерон в своем интервью отметил, что вывод еврозоны из долгового кризиса является сейчас приоритетом. По его словам, члены британского парламента могут получить такую возможность - обсудить вопрос о проведении референдума, который может состояться уже этой осенью, но пока такое решение не принято.



А между тем, несколько парламентариев-тори сформировали парламентскую группу на тот случай, если этот вопрос все-таки будет поднят. Представитель этой парламентской группы Джордж Остис считает, что сейчас очень важно начать думать о пересмотре договоренностей с Европой, это нужно делать немедленно, поскольку формирование собственной британской международной и внутренней политики потребует возвращения функций, которые находятся сейчас у Евросоюза. Он заявил: "Когда придет это время, когда появится возможность пересмотреть соглашения, мы не станем разводить руками, спрашивая, "что нам делать теперь?", у нас есть полный план действий", - цитирует британского парламентария Би-Би-Си.