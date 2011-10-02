Известный режиссер Франсуа Абу Салем найден мертвым в городе Рамаллахе

Известный театральный режиссер Франсуа Абу Салем, имевший французское подданство, в ночь на воскресенье найден мертвым в Рамаллахе.

Палестинская полиция обнаружила тело 60-летнего режиссера на Западном берегу реки Иордан недалеко от строящегося здания в окрестностях Рамаллаха, передает РИА Новости. Полиция не исключает версию самоубийства.

Франсуа Абу Салем жил и работал в Восточном Иерусалиме и в Рамаллахе. Его отец по происхождению венгр, мать - француженка. Абу Салем вернулся в Иерусалим после долгого проживания в Париже.

Режиссер начал свою карьеру в палестинском театре в начале 70-х годов ХХ века. Он основал любительский коллектив "Bаlalin" (Шарики). Франсуа Абу Салем считался одним из самых видных деятелей современного палестинского театра.