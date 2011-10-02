В США полиция Нью-Йорка в субботу задержала 700 участников акции протеста "Оккупируй Уолл-Стрит". Участиники митинга пытались перекрыть движение на Бруклинском мосту в знак протеста против действий влиятельных финансовых институтов Соединенных Штатов.

Акция "проходит в Нью-Йорке уже вторую неделю. Ее участники обвиняют в экономическом кризисе финансовые корпорации и протестуют против урезания бюджетных расходов на социальную сферу. Большая часть задержанных получила судебные извещения и была отпущена.



Демонстранты организовали акцию по примеру арабских "революций через социальные сети", выдвинули лозунг "Капитализм не работает!" и обвинили банки в несправедливых кредитах и ипотечных займах.



30 сентября в рамках акции "Оккупируй Уолл-Стрит" в центре Нью-Йорка прошла демонстрация, в которой приняли участие около 1 тысяч человек. Среди них были и представители американских профсоюзов. Эта акция закончилась без серьезных происшествий.

Демонстрация состоялась также в Бостоне, перед офисами Bank of America. В Бостоне полиция задержала 24 человека. ПВ акции приняли участие около трех тысяч человек

Участники движения "Оккупируй Уолл-Стрит" еще до начала серии акций протеста заявляли, что хотят повторить в США сценарий арабских революций, произошедших в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки в начале текущего года.

Лагерь демонстрантов приходили поддержать кинорежиссер Майкл Мур и актриса Сьюзан Сэрэндон.



Кроме финансовых требований, демонстранты также призывали не допустить казни в штате Джорджия американца Троя Дэвиса, приговоренного к высшей мере наказания за убийство полицейского в 1989 году. Дело Дэвиса вызвало широкий общественный резонанс. Но, несмотря на все призывы, власти штата Джорджия 22 сентября привели в исполнение смертный приговор.