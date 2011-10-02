Госдеп США опасается, что террористы отомстят за убийство аль-Авлаки в Йемене

Госдепартамент США предупредил граждан о возможной мести «Аль-Каиды». Полиция Нью-Йорка приведена в состояние боевой готовности в связи с возможными попытками мести за убийство в Йемене одного из самых влиятельных членов террористической организации Анвара аль-Авлаки.

Госдепартамент рекомендовал американцам, которые находятся за пределами США, «быть на связи с посольствами и консульствами США и проявлять бдительность». Предупреждение американского Госдепа остается в силе до 30 ноября 2011 год, передает РИА Новости.

Напомним, о ликвидации имама-радикала Анвара аль-Авлаки объявило в пятницу, 30 сентября, министерство обороны Йемена. По данным местных СМИ, аль-Авлаки был убит в результате авиаудара американских беспилотников на юге страны в провинции Абьян. ФБР считало его преемником убитого в мае террориста номер один в мире Усамы бен Ладена.

Также был уничтожен активист «Аль-Каиды» Самир Хан - еще один влиятельный боевик, родившийся в США.

«Мы будем бороться с терроризмом везде, где он угрожает гражданам США или нашим национальным интересам. И заслуги в сфере борьбы с терроризмом были важными заслугами в деятельности адмирала Маллена», — заявил президент США Барак Обама. Глава Белого дома подчеркнул, что «Аль-Каида» по-прежнему представляет собой угрозу безопасности США и Вашингтон будет предпримать все возможное для борьбы с группировкой и ее сообщниками.



