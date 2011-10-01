Чтобы купить марихуану, достаточно перейти границу – для Бельгии и Германии

С 1 октября в городе Маастрихт, что на юге Нидерландов, вступил в силу запрет, согласно которому местным кофейням запрещено продавать марихуану всем туристам, кроме немцев и бельгийцев.



Власти города говорят, что поток людей, пересекающих голландскую границу в поисках легких наркотиков, создает значительные транспортные проблемы, а наркотуристы представляют опасность для общества.

Ежедневно кофейни Маастрихта принимают более шести тысяч наркотуристов, информирует www.bbc.co.uk. Большая часть из них - граждане Бельгии и Германии. Для того чтобы попасть в город, им достаточно перейти границу.

Всего в Нидерландах насчитывается около 700 кофеен. Продажа легких наркотиков хотя и не разрешена законом, не является преступлением. Владельцы заведений утверждают, что запрет может и не сработать, а вред экономике города уж точно нанесет. Согласно досчетам, туристы, привлеченные местными кофейнями, ежегодно тратят в Маастрихте до 140 млн долларов.

Противники запрета считают также, что он противоречит политике Евросоюза, отстаивающей равенство и свободу передвижения.