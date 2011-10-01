Афганцы покидают свои дома из-за нехватки воды

Правительство Афганистана просит международное сообщество помочь решить проблему с нехваткой питьевой воды в северных и центральных регионах страны.



По данным властей, более тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Би-би-си. Всего от нехватки питьевой воды страдают порядка двух миллионов человек. Катастрофическая ситуация с водой - не единственная проблема Афганистана, констатирует msk.kp.ru. В стране разразился грандиозный неурожай, из-за чего правительство намерено импортировать порядка двух миллионов тонн зерна.