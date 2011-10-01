Уже в октябре 2011 года население Земли может увеличиться до 7 млрд человек

Департамент ООН прогнозирует, что уже в октябре 2011 года население Земли может увеличиться до 7 миллиардов человек, увеличившись за последние 50 лет более чем вдвое.



В 2011 году на Земле родится примерно 135 миллионов человек, умрет 57 миллионов. Таким образом, общий прирост составит 78 миллионов человек. Основной прирост населения планеты будет происходить за счет развивающихся стран. По данным ООН, в топ-10 стран по количеству жителей сейчас входят только три развитых страны: США, Россия и Япония. Известно, что самое большое количество людей проживает в настоящее время в Китае - 1,35 миллиарда человек, и в Индии, там живет 1,24 миллиарда человек.



По данным отдела народонаселения департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, к 2050 году население Земли увеличится до 8,1-9,3 миллиардов человек, а к 2100 оно будет составлять уже 10,1 - 10,6 миллиарда человек. В следующие 40 лет произойдет перераспределение населения на Земле. Китай и Индия по-прежнему будут оставаться лидерами в приросте населения, но они поменяются местами - самой густонаселенной страной к 2050 году станет Индия, где будет 1,69 миллиардов человек, а на второе место выйдет Китай, где будет проживать 1,3 миллиарда человек. Россия и Япония к этому времени покинут топ-10.



По прогнозам ООН, максимальный прирост населения Земли будет и дальше происходить за счет развивающихся стран, до 2050 года на них придется 97% прироста населения, а сейчас - это всего 38%. В менее развитых регионах к 2050 году будет проживать 86% населения планеты. Для сравнения - в 1950 году это было 68%, а в 2011 году - 82%.



И все же, темпы роста населения Земли в следующие 40 лет существенно замедлятся во всех регионах планеты. Существенно сократится как смертность, так и рождаемость, из-за чего изменится возрастная структура населения планеты. Так, уже к 2050 году продолжительность жизни в среднем по миру увеличится до 76 лет, сейчас - 69 лет. При этом, лидерами по продолжительности жизни станут Северная Америка и Океания - 83 года. Кроме того, к 2050 году количество пожилых людей в возрасте от 60 и старше увеличится на планете в два раза - с 11% до 22%, передает РИА Новости.