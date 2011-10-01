В Японии следы изотопов плутония впервые обнаружены в почве за пределами аварийной АЭС "Фукусима-1". По данным сотрудников японского министерства науки, образцы почвы, в которых найдены следы радиоактивных веществ, были взяты с шести различных точек в городах Футаба и Намиэ и деревни Иитате. Эти населенные пункты расположены в префектуре Фукусима к северо-востоку от аварийной АЭС. О принимаемых мерах в министерстве не уточнили.

Отметим, за полгода после аварии на АЭС повышенное содержание радиации обнаружено во многих видах овощей, грибах, мясе и молоке не только в самой префектуре Фукусима, но и в удаленных от нее районах.

Напомним, авария на АЭС "Фукусима-1" произошла после землетрясения и цунами в марте 2011 года.

В радиусе до 30 километров и более от аварийной станции было эвакуировано около 80 тысяч жителей. В пятницу, 30 сентября, правительство Японии разрешило вернуться в свои дома гражданам, проживавшим в зоне от 20 до 30 км от "Фукусимы".