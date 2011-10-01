В Йемене уничтожен изготовитель бомб Аль-Каеды

В Йемене 30 сентября был уничтожен Ибрагим Хасан аль-Асири, занимавшийся созданием взрывных устройств для Аль-Каеды, вместе с ним также был уничтожен террорист Анвар аль-Авлаки.



Оба были убиты в результате ракетного удара американского беспилотника, сообщает Associated Press.



По данным американских спецслужб, уроженец Саудовской Аравии Ибрагим Хасан аль-Асири, разработал взрывные устройства, обнаруженные в октябре 2010 года в посылках, отправленных из Йемена в чикагские синагоги. Посылки со взрывчаткой были перехвачены в аэропортах ОАЭ и Великобритании. Аль-Асири также создал взрывное устройство, которое 25 декабря 2009 года попытался взорвать на борту самолета, следовавшего из Амстердама в Детройт нигериец Умар Фарук Абдулмуталлаб, прозванный "террористом с бомбой в трусах", так как взрывчатка была размещена в его нижнем белье.

Накануне президент США Барак Обама подтвердил ликвидацию террористов, но детали операции он уточнять не стал, сказав, что Аль-Каида по-прежнему представляет собой угрозу безопасности США, и Вашингтон потому предпримет все усилия для борьбы с организацией и ее сообщниками.