В ноябре заседание НАТО состоится в Грузии

В ноябре в Грузии пройдет заседание НАТО, предшествующее саммиту альянса в Чикаго, сообщил в пятницу в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен грузинской телекомпании "Имеди".

"Грузия - очень важный партнер НАТО, и об этом свидетельствует ноябрьское заседание альянса, которое состоится в этой стране", - сказал он и пообещал, что НАТО приедет в Грузию в полном составе.

Главной темой обсуждения на заседании будет обстановка в Афганистане. "Мы очень ценим отношения с Грузией, у нас особое партнерство с ней. Грузия - один из самых сильных контрибуторов НАТО в Афганистане, и ее участие в операциях НАТО в Афганистане очень важно", - объяснил Расмуссен.