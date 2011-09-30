Крах Греции станет крахом Европы, альтернативы нет - Саркози

Не столько моральным долгом Европы, сколько экономически необходимым шагом назвал президент Французской республики Николя Саркози поддержку Греции, отправляясь в Германию на переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

«Крах Греции станет крахом всей Европы, и нет никакой другой реальной альтернативы», — цитирует Саркози Reuters.

После встречи с премьер-министром Греции Георгиу Папандреу Саркози сообщил, что греческий лидер заверил его в выполнении всех взятых страной обязательств. «Я буду в Германии и продолжу вместе с канцлером Ангелой Меркель работу по координации действий между Францией и Германией. Эти действия направлены на спасение Европы», — пообещал президент Франции.

Накануне депутаты нижней палаты немецкого парламента проголосовали за увеличение капитала Фонда европейской финансовой стабильности, деньги из которого предполагается пустить на помощь Греции. Капитал фонда составляет 440 млрд евро, на долю Германии приходится 211 млрд евро. Реформа фонда была одобрена лидерами стран - членов еврозоны в июле.

Французский парламент одобрил выделение специальных средств на помощь Греции еще в начале сентября. В случае одобрения закона о создании фонда остальными странами, Евросоюз получит резервы, которые можно будет пускать на помощь членам союза, которые оказались в непростой финансовой ситуации.

Власти Греции заявляют о выполнении всех необходимых мер по борьбе с кризисом. 27 сентября Министр финансов Греции Эвангелос Венизелос объявил, что парламент страны намерен выполнить все строгие меры по сокращению дефицита бюджета Греции, чтобы получить следующий транш финансовой помощи от тройки кредиторов — Евросоюза, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда, напоминает bfm.ru.