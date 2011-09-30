Президент США подтвердил уничтожение в Йемене Анвара Авлаки

Президент США Барак Обама в пятницу подтвердил, что один из самых влиятельных членов руководства Аль-Каиды Анвар Авлаки, уроженец США, убит в Йемене.

Обама назвал это событие крупным ударом по Аль-Каиде. Американские и йеменские представители ранее сообщали, что машина, на которой ехал Авлаки и его охрана, уничтожена ракетным залпом американского беспилотного аппарата.

Это вторая попытка уничтожить одного из главарей Аль-Каиды: первый раз, после того как президент Обама подписал ордер на его ликвидацию, Авлаки выжил, уточняет Би-би-си.

Министерство обороны Йемена утверждает, что вместе с Авлаки в горном районе на востоке страны погиб другой исламист - Самир Хан - также подданный США пакистанского происхождения.

Эти двое хорошо владели английским языком, редактировали сайт, целью которого была радикализация мусульман, живущих на Западе.