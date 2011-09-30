Мишель Обама - супруга президента США - тайно сходила в супермаркет

Супруга президента США Барака Обамы Мишель тайно посетила супермаркет. Первую леди, в бейсболке и солнечных очках, узнал только кассир магазина. Но американским папарацци удалось заснять поход Мишель Обамы в супермаркет.

На снимках видно, что супруга главы Белого дома одета в темные джинсы, цветную рубашку, бейсболку и солнечные очки. Мишель Обама провела в магазине около 40 минут. Сотрудники спецслужбы прибыли в супермаркет за полчаса до ее приезда.

Отметим, супруга Барака Обамы славится своей любовью к негламурному стилю и предпочитает носить вещи без лейблов. Весной она появилась на публике в блузке Gap, стоимостью $30. Спрос на одежду этой марки резко возрос по всем миру.