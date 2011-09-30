Министерство обороны Йемена объявило об уничтожении одного из лидеров "Аль-Каиды" радикального имама Анвара аль-Авлаки. По оценкам экспертов, аль-Авлаки был связан с "Аль-Каидой" и представлял собой даже более серьезную опасность, чем ее лидер Усама бен Ладен.

Напомним, в 2010 году Анвар Аль-Авлаки был включен в обновленный ЦРУ США список лиц, которые подлежат немедленной ликвидации, так как представляют собой особую террористическую угрозу для современного общества. Родившийся в США в семье выходца из Йемена, аль-Авлаки являлся самым известным радикальным исламистом, активно использующим Интернет и видеотехнику для пропаганды терроризма и мобилизации фанатично настроенных элементов на борьбу с Западом.