Текст резолюции СБ ООН по Сирии до сих пор не согласован

Текст резолюции, призванной остановить подавление властями Сирии антиправительственных протестов, пока Совету Безопасности ООН согласовать не удается, сообщил журналистам постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

«У нас была хорошая дискуссия, но посмотрим, что выйдет на бумаге, и будет ли результат отражать усилия, которые мы предпринимали для достижения договоренности», - уточнил он.

Постпред Индии при ООН Хардип Сингх Пури добавил, что новый проект резолюции ожидается в пятницу.

Дипломаты 15 входящих в совет стран еще накануне надеялись уже на этой неделе слить воедино два проекта резолюции - российский и европейский, однако в принципиальном вопросе о санкциях различия между ними сохранились.

Согласно проекту резолюции европейских стран в СБ 9-й пункт предусматривает возможность принятия санкций против Сирии, если в течение 30 дней она не выполнит требования о прекращении насилия в стране.

Российская сторона против устрашения санкциями в отношении Сирии, считая, что нельзя повторять ошибки ситуации вокруг Ливии, где с разрешения СБ ООН были начаты военные действия, вышедшие за рамки задач по прекращению насилия и защите населения. И хотя европейский вариант резолюции предусматривает только угрозу санкций, российскую сторону, а также несколько других стран это не устраивает.

Антиправительственные протесты в Сирии начались в середине марта. По данным ООН, в результате столкновений погибли около 2,7 тысяч гражданских лиц.