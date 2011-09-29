Нигер не выдаст сына Муамара Каддафи

Нигер отказывается удовлетворять ордер Интерпола на арест сына Муамара Каддафи, Саади Каддафи. Нигерийские власти категорически отказываются выдать наследника бывшего ливийского лидера повстанцам.

"Саади Каддафи находится в безопасности в городе Ниамей под охраной государственной власти Нигера. В данный момент вопрос об его экстрадиции не рассматривается", - заявил премьер-министр Нигера Брижи Рафини. Юридически он обуславливает свой отказ отсутствием двустороннего договора об экстрадиции, а также сомневается в способности новой власти обеспечить сыну Каддафи справедливую защиту и достойное обращение, сообщает ИТАР ТАСС.

Нигерийский глава также заметил, что Международный уголовный суд в данный момент не преследует ни самого Саади, ни других сторонников Каддафи, нашедших убежище в Нигере.

Интерпол заявляет, что Саади Каддафи командовал одним из воинских подразделений, которое было причастно к подавлению выступлений гражданских лиц. По решению Совбеза ООН его средства на счетах заморожены.