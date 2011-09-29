В Италии запретят взрослым детям сидеть на шее у родителей

Власти Италии готовят законопроект, запрещающий взрослым детям сидеть на шее у родителей.По результатам социологических исследований, 48% итальянцев в возрасте от 18 до 39 лет живут с родителями.

"Бамбоччино" - большие дети - не хотят отправляться в "самостоятельное плавание", многие из них не хотят работать, заводить собственную семью, заниматься хозяйством. Им так проще жить, когда их и так всем обеспечивают папа и мама.

С такими инфантильными гражданами решено бороться на государственном уровне. Министр по делам государственной администрации Ренато Брунетта предложил отселять совершеннолетних детей от родителей в законодательном порядке.