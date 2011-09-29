Еврозона - горящее здание, выйти из которого невозможно - МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг считает, что еврозона - это горящее здание, выйти из которого невозможно, так как выходы из него заблокированы.



Уильям Хейг сказал: "Я и ранее описывал еврозону как горящее здание, выходы из которого заблокированы, и в итоге оказался прав. Так оно и есть в отношении целого ряда стран еврозоны. Возможно, это и натянутое сравнение, но еврозона строилась так, чтобы из нее было почти невозможно выйти, поэтому это очень трудно сделать, например, Греции", - цитирует его Би-Би-Си.



Напомним, в последнее время в ЕС часто звучали разговоры о том, что Греция может выйти из еврозоны в связи с долговым кризисом в этой стране. Но глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу пообещал накануне, что Греция останется в ЕС. Он отметил, что нынешний финансовый кризис – самый серьезный за всю историю существования ЕС, но выходить из сложившейся ситуации необходимо всем вместе.