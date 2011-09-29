В США арестован мужчина, планировавший террористические атаки на Пентагон

В США арестован мужчина, планировавший террористические атаки на здания Пентагона и Капитолия с использованием радиоуправляемого летательного аппарата, начиненного взрывчаткой.



26-летний Резван Фердаус, физик по образованию, обвиняется в связях с "Аль-Каидой", он намеревался поддерживать планируемые боевиками нападения на американских солдат в Ираке, поставляя им взрывчатку.



Мужчину арестовали сотрудники ФБР, которые в ходе операции работали под прикрытием и сейчас арестованному уже предъявлено официальное обвинение, сообщает Associated Press. Во время следствия и операции взрывные устройства не представляли угрозу для населения, пояснили следователи.



За содействие террористам и за попытку разрушения объектов оборонного назначения Фердаусу грозит 35 лет тюремного заключения.