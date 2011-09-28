Авиация НАТО бомбила центр ливийского города Сирт

Боевая авиация НАТО во вторник, 27 сентября, подвергла массированным бомбардировкам ливийский город Сирт, который продолжают удерживать сторонники лидера Джамахирии Муамара Каддафи. Как передал телеканал «Аль-Джазира», бомбардировкам подверглась центральная часть Сирта.

Родной город свергнутого ливийского лидера Каддафи, расположенный на побережье Средиземного моря, взят в плотное кольцо силами новых властей Ливии. Сегодня в его окрестности из Триполи перебрасываются новые подкрепления, в том числе бронетехника и артиллерия. Накануне бойцы объединенных вооруженных сил ПНС прорвали оборону Сирта с востока, захватив ранее международный аэропорт и морскую гавань, передает ИТАР-ТАСС.

Поступает информация о том, что отряды повстанцев прекратили наступление и начали переговоры о сдаче города со старейшинами племени, к которому принадлежит Каддафи.