Британские адвокаты подготовили досье на Лукашенко и хотят его опубликовать

Британские адвокаты подготовили досье на президента Белоруссии Александра Лукашенко, в котором обвиняют его в нарушении прав человека и намерены опубликовать эти документы в Интернете.



В заявлении британской адвокатской конторы "Маккью и партнеры" говорится, что досье содержит доказательства нарушений прав человека, к которым может быть причастен президент Белоруссии, "речь идет о преступлениях международного характера, которые подпадают под юрисдикцию, принятую во всем мире, поэтому суды не только в Белоруссии, но и в других странах мира теперь смогут добиваться его преследования", - цитирует текст заявления конторы Интерфакс.



В заявлении "маккью и партнеров" также отмечается, что "теперь Лукашенко должен обращать внимание на то, что происходит у него за спиной, когда путешествует".